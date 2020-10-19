Уктусский стрелок «раскаялся в содеянном» и обжаловал пожизненный приговор

Алексей Александров сообщил, что не согласен с указанным приговором и считает его несправедливым. В качестве смягчающих обстоятельств судом было признано наличие маленького ребенка, способствование расследованию преступления, психическое расстройство и положительные характеристики, предоставленные с места работы и учебы. Однако, помимо этого, суд не учел «чистосердечное признание и искреннее раскаяние в содеянном».