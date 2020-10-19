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В Екатеринбурге после школьных каникул планируют неделю дистанционного обучения

19 октября 2020, 14:24
Власти Екатеринбурга планируют после осенних каникул ввести неделю дистанционного обучения для школьников, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области.

По графику каникулы начинаются 26 октября и продолжаются неделю. Однако эпидемиологи уверены, что одной недели недостаточно для исправления ситуации с распространением COVID-19, так как инкубационный период составляет 14 дней.

По словам источника, региональные чиновники не планируют продлевать каникулы, так как в дополнительную неделю без учебы дети вряд ли будут сидеть дома, скорее всего они будут ходить по торговым центрам и развлекательным учреждениям. Наиболее вероятным сценарием он называет неделю дистанционного обучения.

В Свердловской области на этой неделе ждут официального документа от федерального Минпросвещения, который позволит ввести эту схему в действие.

Напомним, ранее министр образования региона Юрий Биктуганов заявил о возможном продлении каникул в связи с распространением COVID-19.

Свердловский министр образования заявил о возможном продлении каникул из-за COVID-19
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