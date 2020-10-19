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В Нижнем Тагиле начался монтаж ливневки на дорогах к мосту через Тагильский пруд

19 октября 2020, 10:21
Фото: МУП "Тагилдорстрой"
В Нижнем Тагиле продолжается строительство подъездных дорог к мосту через Тагильский пруд. Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» приступили к монтажу локальных очистных сооружений ливневой канализации.

На данный момент строятся два таких сооружения по обоим берегам пруда.

Сейчас выкопаны котлованы, бетонируются фундаменты под них, рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Он также отмечает, что емкости уже получены, они начнут монтироваться после того, как заказчик примет основания под них.

Фото: МУП "Тагилдорстрой"

Напомним, в Нижнем Тагиле до конца года планируется закончить пять из восьми опор и возвести первые два пролета при строительстве моста через Тагильский пруд. Сейчас на главной стройке города проводят экскурсии, а мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал в интервью, что показал бы президенту «мечту тагильчан».

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