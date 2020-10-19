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В Свердловской области дети стали чаще заражаться COVID-19

19 октября 2020, 16:18
В Свердловской области выросла заболеваемость коронавирусом среди детей, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник в правительстве Свердловской области.

На сегодняшний день в уральской столице в связи с эпидемией COVID-19 удаленно учатся 119 классов из 54 школ. Часть школьников вернулась к обычному формату обучения В детских садах статистика изменилась незначительно: сейчас закрыто 28 групп (было 26) в 22 детсадах.

Также семь классов были переведены на удаленное обучение из-за большого количества зараженных сезонным ОРВИ. Аналогичная ситуация с воспитанниками 34 групп в детсадах. В гимназии № 2, ученики которой должны были вернуться в школу к середине прошлой недели, было принято решение продлить дистант до конца этой недели.

Полностью переведена на дистанционное обучение школа № 116, в которой оказалось много заболевших среди детей и педагогов.

Как сообщает источник в правительстве, в следующей четверти учителя получат специальные экраны для лица в качестве средства индивидуальной защиты.

Напомним, власти Екатеринбурга планируют после осенних каникул ввести неделю дистанционного обучения для школьников.

В Екатеринбурге после школьных каникул планируют неделю дистанционного обучения
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#Екатеринбург#Свердловская область#Школа#ОРВИ#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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