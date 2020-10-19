В Свердловской области выросла средняя заработная плата

В августе 2020 года средняя зарплата свердловчан составила 41,2 тысячи рублей, а без учета представителей малого бизнеса 45,9 тысячи рублей. Цифры больше, чем за тот же период 2019 года. Тогда средняя зарплата за год составила 40,9 тысячи рублей с учетом небольших предприятий и 45,5 тысячи рублей без учета малого бизнеса.