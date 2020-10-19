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В Свердловской области выросла средняя заработная плата

19 октября 2020, 18:48
В Свердловской области выросла средняя зарплата, сообщает Свердловскстат.

В августе 2020 года средняя зарплата свердловчан составила 41,2 тысячи рублей, а без учета представителей малого бизнеса 45,9 тысячи рублей. Цифры больше, чем за тот же период 2019 года. Тогда средняя зарплата за год составила 40,9 тысячи рублей с учетом небольших предприятий и 45,5 тысячи рублей без учета малого бизнеса.

В августе 2020 года самый высокий показатель заработной платы оказался в организациях, которые связаны со страховой финансовой деятельностью. Их сотрудники получили в среднем 70,6 тысячи рублей, а в начале года их зарплата была на уровне 73,2 тысячи рублей.

Наиболее низкие зарплаты получают свердловчане, работающие в отраслях рыболовства и рыбоводства, сельского и лесного хозяйства и охоты. Около 30,8 тысячи рублей с начала текущего года, а в августе им выплатили около 32 тысячи рублей.

Напомним, Свердловская область вошла в рейтинг регионов по уровню закредитованности населения.

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