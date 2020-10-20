Бывшая пациентка «Уктусского пансионата» рассказала о насильно сделанном аборте

Также она рассказала, что беременность насильно прервали ей в Краснотурьинске. По ее словам, врач сказала, что ей ребенка не дадут, так как она умственно отсталая, однако женщина не хотела делать аборт. Пациентку привезли в больницу, дали успокоительные таблетки и провели операцию насильно.