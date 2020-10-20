TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Бывшая пациентка «Уктусского пансионата» рассказала о насильно сделанном аборте

20 октября 2020, 10:12
Бывшая пациентка «Уктусского пансионата» рассказала о том, что ей насильно сделали аборт. Об этом она сообщила на видео, опубликованном на Telegram-канале RT на русском.

По ее словам, в учреждении гинеколог во время осмотра также принуждал ее к стерилизации. Она рассказала, что врач приходил раз в год.

Как-то приходил мужчина, и он спрашивает: «У вас что, спираль или стерилизация?» Я говорю: «У меня спираль». Он говорит: «А зачем тебе спираль? Давай стерилизацию»,говорит женщина.

Также она рассказала, что беременность насильно прервали ей в Краснотурьинске. По ее словам, врач сказала, что ей ребенка не дадут, так как она умственно отсталая, однако женщина не хотела делать аборт. Пациентку привезли в больницу, дали успокоительные таблетки и провели операцию насильно.

Напомним, одна из пациенток «Уктусского пансионата» записала видео, на котором рассказала о десяти случаях принудительной стерилизации в учреждении. Сейчас этим делом занимаются полиция, Министерство социальной политики Свердловской области, уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в связи данной информацией направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ.

Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за принудительной стерилизации женщин на Урале
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Уральском пансионате проверят информацию о принудительной стерилизации женщинГлава «Уктусского пансионата» ответила на заявление о принудительной стерилизацииПушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за принудительной стерилизации женщин на Урале
#Стерилизация#Екатеринбург#Аборт#Пансионат#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14