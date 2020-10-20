На Урале разрабатывают вакцину от коронавируса

Мы взяли те фрагменты геномов от вируса, которых нет в организме человека. Если бы мы взяли те фрагменты, которые есть в человеке, была бы опасность, что они встроятся в ДНК человека и мутируют. Нужно было найти то, чего у человека нет. Нашли три фрагмента. Мы их садим на плазмиду и вводим в организм человека через инъекцию. Через три недели видим первый эффект. Через три недели вторая инъекция усиленная, она дает вторую часть, человек вакцинируется, получаются антитела,говорит Александр Петров-старший.