«Тагильская команда превзошла себя». Министр транспорта оценил реализацию БКАД

В этом году тагильская команда превзошла себя. Дополнительные деньги, выделенные на реализацию, 124 миллиона рублей — они также были в срок освоены. Качественных и безопасных дорог в Нижнем Тагиле стало еще больше. За два года было отремонтировано 52 дороги,рассказал TagilCity.ru Василий Старков.