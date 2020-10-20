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В Нижнем Тагиле стартовал автопробег по объектам БКАД-2020

20 октября 2020, 08:54
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле начался автопробег по объектам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это будет проезд строительной техники по городу в сопровождении автолюбителей. Данным мероприятием мы завершаем сезон строительных работ. Сейчас водители смогут оценить их качество, рассказал TagilCity.ru замглавы города по городскому хозяйству Егор Копысов.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, мероприятие посвящено завершению дорожно-строительного сезона в Нижнем Тагиле. Ожидается, что мероприятие посетит министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, участие примут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта БКАД.

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#Нацпроект БКАД#Автопробег#КТГ БКАД#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив
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