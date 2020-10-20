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В Свердловской области определили больницы для лечения детей с COVID-19

20 октября 2020, 11:07
Минздрав Свердловской области определил четыре медицинских учреждения, в которые будут направлять детей с коронавирусом. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Медики распределили детей по возрасту, профилю заболевания и эпидемическому анамнезу по коронавирусу.

Детей будут лечить в ДГКБ № 9, если у них заболевание по профилям травматологии и ортопедии, детской хирургии, оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии и выявлен COVID-19. Пациентов направят в инфекционный корпус, хирургическую помощь окажут в специально выделенной операционной.

Решение о проведении операций принимают специалисты детской областной клинической больницы и детского реанимационно-консультативного центра медицины катастроф. Перед этим медики должны очно осмотреть ребенка.

Ребенка с кардиологическим заболеванием, у которого COVID-19 подтвержден или подозревается, будут лечить в ДГКБ № 11.

Детей с болезнями по профилям пульмонологии, эндокринологии, токсикологии и диализных больных с подозрением на коронавирус отправят в ОДКБ.

В ДГКБ № 9 направят пациентов с болезнями по профилям гастроэнтерологии, неврологии и нефрологии, если у них есть COVID-19.

Для детей с острой инфекционной патологией разработана отдельная схема маршрутизации. Пациенты из области с подозрением на COVID-19 будут госпитализированы в боксы инфекционных отделений по месту жительства. При необходимости они могут быть переведены в другие медучреждения.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 32 912 случаев заболевания коронавирусом.

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#Дети#Свердловская область#Больница#Коронавирус#Минздрав#Общество
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