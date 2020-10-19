TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Свердловской области за сутки выявлено 249 случаев COVID-19

19 октября 2020, 13:17
С 18 по 19 октября в Свердловской области зарегистрировано 249 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 32 912 человек.

Состояние 200 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 107 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

За сутки по выздоровлению выписано 299 человек, всего вылечились 24 816 пациентов.

Также зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса, с начала пандемии умерло 699 свердловчан.

В России за сутки выявлено 15 982 заболевших в 84 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 1 415 316 случаев инфекции. Число выписанных по выздоровлению выросло до 1 075 904 человек, из них 5 328 — за прошедшие сутки. С начала пандемии умерло 24 366 россиянин, 179 из них с 18 по 19 октября.

Материалы по теме
В Свердловской области самая высокая смертность от коронавируса в УрФОВ России снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом за суткиСвердловчанка рассказала о реакции на вакцину от коронавируса
#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14