Малахов снимет шоу про принудительную стерилизацию женщин в «Уктусском пансионате»

По его словам, съемки программы состоятся сегодня, но он не сможет принять участие из-за загруженности по работе. Также депутат рассказал, что история о насильной стерилизации пациенток в пансионате — не единственный случай нарушения закона. Также в отношении медучреждения возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей пациентов и предоставления фиктивных социальных услуг.