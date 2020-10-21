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Малахов снимет шоу про принудительную стерилизацию женщин в «Уктусском пансионате»

21 октября 2020, 08:47
Андрей Малахов посвятит программу «Прямой эфир» пансионату из Екатеринбурга, в котором насильно стерилизовали женщин, сообщает URA.RU со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина.

По его словам, съемки программы состоятся сегодня, но он не сможет принять участие из-за загруженности по работе. Также депутат рассказал, что история о насильной стерилизации пациенток в пансионате — не единственный случай нарушения закона. Также в отношении медучреждения возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей пациентов и предоставления фиктивных социальных услуг.

Известный блогер Илья Варламов в своем Instagram сравнил ситуацию с принудительной стерилизацией женщин в екатеринбургском пансионате с Третьим рейхом.

Он пишет, что в Третьем рейхе был принят закон, по которому принудительно стерилизовали людей с физическими или психическими «дефектами».

Оказалось, что такое возможно не только в Третьем рейхе, но и в России XXI века. <…> В Екатеринбурге к людям относились как к собакам, пишет блогер.

Также Варламов рассказал, что его пост о стерилизации в пансионате вызвал сочувствие не у всех читателей, многие из них высказывались негативно: «Зачем психам рожать?».

Ну, что, мои дорогие людоеды, вершители человеческих судеб и сторонники правильной генетики. Надеюсь, у вас все хорошо,пишет Варламов.

Напомним, об инциденте в «Уктусском пансионате» в Екатеринбурге стало известно из видео, которое записала пациентка медучреждения. Сейчас этим делом занимаются полиция, Министерство социальной политики Свердловской области и уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Ее аппарат насчитал 12 случаев принудительной стерилизации в «Уктусском пансионате».

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#Стерилизация#Екатеринбург#Варламов#Пансионат#Андрей Малахов#Инвалиды#Новости УрФО#Общество
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