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В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

21 октября 2020, 05:53
Фото: скриншот видео группы "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте"
Вчера вечером в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. Видео опубликовали в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Как сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, 20 октября в 19.00 у дома № 66 на улице Октябрьской революции 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на стоящие автомобиль «Дэу Матиз», под управлением мужчины 1984 года рождения, «Тойота Ярис», водителем которого была женщина 1982 года рождения, а также автомобиль Газель-2705, под управлением мужчины 1976 года рождения.

Предварительная причина ДТП — несоответствие скорости конкретным условиям движения,сказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Пострадавших в ДТП нет.

Напомним, 18 октября мотоциклист, который вылетел с дороги, скончался в больнице от полученных травм, это был его первый мотосезон.

В Нижнем Тагиле вылетевший с дороги мотоциклист скончался в больнице
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#Массовое дтп#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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