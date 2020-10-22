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Стало известно что грозит Басалаевским прудам в поселке Баранчинский

22 октября 2020, 08:01
Фото: TagilCity.ru
Жители поселка Баранчинский полагают что во время разработки карьера, которой занимается компания «Святогор», будут уничтожены Басалаевские пруды.

Рядом с одним из прудов располагается небольшой водопад. Несмотря на то, что водоем небольшой, в нем чистая вода. Местные жители рассказывают, что в ноябре она становится настолько прозрачной, что в ней хочется искупаться.

На берегу пруда практически отсутствует мусор, который любят оставлять отдыхающие.

На данный момент рядом с прудами началась вырубка леса, которую местные жители считают подготовкой к строительству карьера.

Когда узнали о вырубке, обратились в лесничество. Там сказали, что работы плановые — по осветлению леса. Но мы в это не верим. Вырубка идет вдоль дороги, как-будто для ее расширения,рассказывают баранчинцы.

Рядом располагается еще один пруд. Из этого водоема жители берут воду для полива на дачных участках, а также тушения пожара.

Они отмечают, что во время строительства карьера водоем просто засыпят.

Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника
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Напомним, в поселке Баранчинский местные жители выступают против строительства нового медно-ванадиевого рудника. Они считают, что он принесет немало экологических проблем. Журналист TagilCity.ru побывал в поселке, попробовал разобраться в масштабах стройки, а также пообщался с местными жителями. Последние также записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

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#Поселок#Экология#Баранчинский#Эксклюзив#Здоровье
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