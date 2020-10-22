TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Стало известно какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в рамках БКАД в 2021 году

22 октября 2020, 17:20
В Нижнем Тагиле в рамках БКАД в следующем году отремонтируют 14 дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел рабочее совещание по планам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Там был определен предварительный перечень объектов, которые будут ремонтировать в 2021 году. По данным регионального паспорта БКАД, в следующем году должно быть отремонтировано около 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 606 миллионов рублей.

На совещании были рассмотрены предложения по включению в план ремонтов определенных объектов. По словам заместителя главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, на восемь дорог уже разработаны проекты и отыгран конкурс. Они будут ремонтироватья в рамках 11-го муниципального контракта.

Объекты расположены на улицах Индустриальная, Монтажников, Карла Маркса, Калинина, Захарова, Энтузиастов, Валегин Бор (дорога к противотуберкулезному диспансеру № 3) и Серебрянском тракте,говорит Копысов.

Предполагается, что в рамках БКАД в следующем году будут включены объекты на улицах Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская и Декабристов.

Мэр города дал поручение по подготовке к проведению конкурса по этим объектам. По словам Копысова, его можно будет провести в первой половине ноября.

Пинаев отметил, что работы будет много.

Объекты непростые в исполнении. Чтобы реализовать планы национального проекта на 2021 год, нам необходимо действовать также эффективно, как в этом сезоне,сказал он.

Напомним, сегодня глава города и депутаты законодательного собрания Свердловской области провели совещание по формированию бюджета на 2021 год.

Мэр Нижнего Тагила и депутаты ЗакСО обсудили бюджет на 2021 год
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мэр Нижнего Тагила и депутаты ЗакСО обсудили бюджет на 2021 год
#Нацпроект БКАД#Совещание#Нижний Тагил#Касается каждого#Общество#Владислав Пинаев
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14