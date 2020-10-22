Мэр Нижнего Тагила и депутаты ЗакСО обсудили бюджет на 2021 год

По итогам встречи мэр города Владислав Пинаев рассказал, что все направления, с которыми Нижний Тагил заявляется в этом году, важные. Он отмечает, что значимыми моментами являются софинансирования по дорожному строительству и реконструкции объектов, включая ГДДЮТ, проект «Тагильская лагуна-2», ремонт филармонии и строительство детских садов с ясельными группами.