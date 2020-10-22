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Тагильские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по гребному слалому

22 октября 2020, 12:53
Спортсмены из Нижнего Тагила привезли с соревнований три медали, сообщает Федерация гребного слалома в России.

Соревнования среди юниоров до 19 лет прошли в Окуловке Новгородской области.

Нижний Тагил представляли юноши школы олимпийского резерва «Уралец».

В соревнованиях на каноэ, опередив более сорока соперников, «золото» получил Александр Харламцев.

Ростислав Ронжин стал третьим в экстрим-гонке на байдарке. Также в командных соревнованиях на байдарке тагильчане завоевали «бронзу».

Напомним, на первенстве России по гребному слалому среди юниоров до 24 лет, которое также проходило в Окуловке, тагильчане завоевали пять медалей.

Тагильские слаломисты привезли пять медалей с первенства России
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