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В Минздраве заявили о неэффективности КТ в выявлении коронавируса

22 октября 2020, 15:30
Компьютерная томография легких не является эффективным методом для выявления коронавируса, об этом заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава Игорь Тюрин, сообщает ТАСС .

По его словам, сейчас россияне массово делают КТ легких без назначения врача, чтобы узнать, болеют ли они коронавирусом.

Он рассказывает, что этот вид диагностики не является методом скрининга и не показывает наличие COVID-19. Тюрин объяснил, что пациенты без респираторных симптомов не должны делать КТ для профилактики.

Призываю граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай», так мы сможем оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям,заявил Тюрин.

Он напомнил, что сейчас самым точным видом диагностики коронавируса является метод ПЦР, при котором берется обычный мазок из горла.

Напомним, в Нижнем Тагиле в приемном покое при обследовании на КТ в ЦГБ № 1 скончалась 80-летняя женщина.

В Нижнем Тагиле в приемном покое ЦГБ № 1 скончалась 80-летняя женщина
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#Очередь#Тест#Компьютерная томография#Коронавирус#Общество
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