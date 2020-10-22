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В Нижнем Тагиле на карантин закрыто почти сто школьных классов

22 октября 2020, 11:03
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 95 школьных классов.

По данным на 22 октября, в Нижнем Тагиле на карантин по COVID-19 закрыто 62 класса в 25 школах города. По причине ОРВИ или гриппа на карантин отправлены 33 класса в 16 школах.

Из-за выявленных случаев коронавируса закрыто 14 групп в 13 детских садах Нижнего Тагила. Также в городе на карантине по ОРВИ и гриппу закрыты 48 групп в 38 дошкольных учреждениях.

Детский сад 170 закрыт на несколько дней в связи с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по причине повышенного уровня заболеваемости ОРВИ,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

Напомним, по данным на 21 октября в Свердловской области на дистанционном обучении находятся 697 школьных классов, полностью закрыты девять детских садов и 330 групп.

В Свердловской области еще почти три сотни школьных классов закрыты на карантин
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#Карантин#Детский сад#Школа#Коронавирус#ОРВИ#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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