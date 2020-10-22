В Нижнем Тагиле пройдет посвященный юбилею НТМК и 75-летию Победы автоквест

Это уже шестая гонка, проводимая ЕВРАЗом. Раньше она проходила летом, в команде было до пяти человек. Сейчас в связи с пандемией COVID-19 по правилам должно быть не более трех человек в команде, они должны быть в масках и перчатках. Кроме того, участниками автоквеста могут стать только работники АО «ЕВРАЗ НТМК» и АО «ЕВРАЗ КГОК».