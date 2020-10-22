В Нижнем Тагиле сгорели два частных дома

В 12.03 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду №3 УВЗ. Сгорел садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пенсионер оставил растопленную печь и ушел в магазин. Вернувшись, он увидел возгорание и тушившую его жилище пожарную бригаду. Предварительной причиной происшествия считается неверное устройство печи и дымохода.
В 15.03 на пульт диспетчера поступил вызов на улицу Дунайская. На площади 10 квадратных метров сгорели вещи и имущество в частном жилом доме. По предварительной информации, мужчина готовил на плите пищу и отвлекся. Позднее он почуял запах дыма, начал тушить огонь и вызвал пожарных.
Напомним, 19 октября коллективном саду под Нижним Тагилом два раза помогал тушить пожары соседям. Одного из них он вытащил из задымленного помещения.