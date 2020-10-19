TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчанин дважды за выходные помогал соседям тушить пожары

19 октября 2020, 08:47
Фото: страница Дмитрия Кравченко во "ВКонтакте"
В Нижнем Тагиле мужчина дважды помог в выходные тушить пожары в коллективном саду «Энергетик» на станции Анатольская, кроме того, он смог вытащить находящегося без сознания соседа из бани.

По словам Дмитрия, в субботу к нему прибежала женщина и сообщила, что загорелась баня, в которой без сознания лежит ее брат. Мужчина поспешил на помощь, монтировкой выломал дверь.

Я увидел, что он лежит в позе эмбриона у печки, калачиком. Выволок его за руки, откачали,рассказал TagilCity.ru Дмитрий.

Он рассказывает, что пожар был потушен своими силами.

Второй случай произошел на следующий день. Мужчина собирался в магазин. Когда он вышел на улицу, то услышал крики о помощи и увидел, что горит соседний дом.

Я пытался войти внутрь, но это было бесполезно. Дом вспыхнул как свечка, буквально за две минуты. Огнетушитель оказался пустым,рассказывает Дмитрий.

Рядом с горевшим домом находилась новая баня, чтобы не допустить ее возгорания, мужчина стал обтирать ее снегом. Потом увидел двухсотлитровую бочку с водой и вместе с хозяином участка стал обливать баню.

Дмитрий говорит, что причиной пожара стал масляный обогреватель у окна: он лопнул, масло вылилось и вспыхнуло.

Фото: страница Дмитрия Кравченко во "ВКонтакте"

Пожарные прибыли на место примерно через пол часа.

Напомним, 16 октября в Нижнем Тагиле при тушении пожара на улице Щорса были эвакуированы девять человек, среди них один ребенок.

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле ночью эвакуировали 14 человек из-за пожара в жилом домеВ Нижнем Тагиле при тушении пожара спасли ребенка
#Сосед#Пожар#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14