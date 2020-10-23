Екатеринбургской скорой помощи грозит приостановка работы из-за долгов

Нам предложено поискать средства в других разделах. В том числе, звучало образование. Полагаю, что деньги будут изыскивать не в текущих, а капитальных расходах. То есть какие-то садики или школы будут сданы не в этом, а в 2021 году,отметил Дмитрий Сергин.