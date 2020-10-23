Глава свердловского Минздрава запретил досрочно выписывать пациентов с коронавирусом

По данным, опубликованным на официальном сайте полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова, в Свердловской области занято 78,4% коек для пациентов с COVID-19. На 21 октября согласно документам в регионе занято 5 620 мест для заболевших коронавирусом и пневмонией из 7 164.