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Глава свердловского Минздрава запретил досрочно выписывать пациентов с коронавирусом

23 октября 2020, 09:35
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов запретил медикам досрочно выписывать из больниц пациентов с COVID-19. Об этом он заявил на встрече с главными врачами медицинских учреждений региона.

Он говорит, что при выписывании больных, в первую очередь врачи должны ориентироваться на клинические проявления, должна быть строгая логистика.

Не надо перед собой ставить цель быстрее выпихнуть больного, а именно по показаниям,говорит Карлов.

Также он посоветовал врачам при отправке пациентов на КТ обращаться за помощью к администрациям муниципалитетов, так как сейчас для разгрузки подстанций машины скорой помощи исключены из этого процесса.

По данным, опубликованным на официальном сайте полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова, в Свердловской области занято 78,4% коек для пациентов с COVID-19. На 21 октября согласно документам в регионе занято 5 620 мест для заболевших коронавирусом и пневмонией из 7 164.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 33 684 случая заболевания коронавирусом, от инфекции скончались 728 человек.

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#Николай Цуканов#Андрей Карлов#Коронавирус#Общество
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