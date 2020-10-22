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В Свердловской области выявили 259 случаев заражения COVID-19

22 октября 2020, 12:55
За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Общее число заболевших на Среднем Урале достигло 33 684 случаев.

180 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 174 в реанимации, а 106 подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц за сутки выписан 271 человек, а в общей сложности за время пандемии из больниц области выписались 25 799 пациентов.

От инфекции скончались 10 человек. Общий показатель смертности в регионе насчитывает 728 умерших.

По России суточное количество выявленных заболевших составило 15 971. Общее число случаев за время эпидемии составляет 1 463 306. Умерли 290 пациентов за период с 21 по 22 октября, а за весь период скончались 25 242 человека.

#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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