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Свердловский минздрав начал разбираться с массовым увольнением медиков из ЦГКБ № 1

23 октября 2020, 12:35
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сегодня утром встретился с медиками ЦГКБ № 1, откуда уволилось около 80 человек, включая младший медперсонал, сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-секретаря минздрава Константина Шестакова.

По его словам самые наболевшие вопросы — это дефицит кадров, большой объем бумажной отчётности, чрезмерная нагрузка на врачей. На вопрос министра о том, правда ли, что из больницы уволились 40 специалистов из-за того, что возникла необходимость развернуть на базе терапевтического отделения «ковидный» госпиталь, коллектив дал ответ, что за последний месяц действительно уволились два врача.

Ранее сотрудники больницы рассказывали о большом дефиците кадров, по данным источников, за время первой волны COVID-19 из медицинского учреждения уволились около 80 сотрудников.

По словам действующего сотрудника больницы, тогда уволилось много медсестер и санитарок.

А за последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача. И терапевты ушли, и заведующая отделением,говорит он.

Точную причину увольнения коллег врачи не знают. Однако, когда в начале пандемии коронавируса ЦГКБ № 1 переоборудовали в ковидный госпиталь, медиков узких специальностей отправили в неоплачиваемый отпуск. На оставшихся врачей возложили нагрузку по 45 пациентов на каждого.

Напомним, врачи из ЦГКБ №1 одной из возможных причин увольнений называют низкие коронавирусные доплаты по сравнению с персоналом в других отделениях.

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