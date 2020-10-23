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В Екатеринбурге в медцентре Роспотребнадзора выявили более десяти зараженных COVID-19

23 октября 2020, 11:48
В медицинском научном центре Роспотребнадзора в Екатеринбурге с 1 октября было выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом, пишет ЕАН со ссылкой на свердловский оперативный штаб.

Как сообщили в ведомстве, было организовано эпидрасследование, а все контактные больные изолированы и обследованы. Также были раграничены потоки пациентов и сотрудников.

В медицинском центре введено усиление санэпидрежима. Проведена выписка пациентов и их передача на участки для обследования, сообщили в оперштабе.

По словам исполняющей обязанности заместителя директора по лечебной работе Инги Плотниковой, отделение неврологии уже возобновило работу.

На данный момент одна из лабораторий была переведена на дистанционную работу, но с медцентром она никак территориально не связана. Остальные подразделения работают полностью или частично. В некоторых случаях это связано с ОРВИ, а не коронавирусом.

Напомним, ранее СМИ сообщали о вспышке коронавируса в оперативно-оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области и в центре профессиональной подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле вспышка COVID-19.

СМИ: в центре подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле произошла вспышка COVID-19
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#Екатеринбург#Медицинский центр#Коронавирус#Новости УрФО#Происшествия
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