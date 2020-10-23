В свердловском Минздраве рассказали при каких симптомах COVID-19 вызывать скорую

Напомним, в Свердловской области количество заболевших коронавирусом ежедневно растет уже в течение одного месяца. На данный момент ограничения не ужесточаются. Однако школы региона уйдут досрочно на каникулы, а также будут переведены на дистант техникумы и колледжи.