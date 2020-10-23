В свердловском Минздраве объяснили отсутствие массового тестирования на коронавирус

Болею уже три недели, никак не проходит простуда. Даже к ЛОРу не попадешь. Я уже не говорю о тестах на коронавирус. Просилась у участкового не один раз, так и не назначили. Так и переболеешь, не узнаешь, сетует тагильчанка Ирина.