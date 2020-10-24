Известный эколог Пашков обратил внимание на проблему жителей поселка Баранчинский

Напомним, жители Нижнего Тагила и поселка Баранчинский записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и запретить строительство медно-ванадиевого рудника. Они отмечают, что поселок славится природой, чистым воздухом и красивыми местами, которые будут «уничтожены», если начнется строительство. Кроме того, жители поселка создали петицию. Они отмечают, что, согласно предварительной оценке экологического воздействия, новый рудник будет располагаться близко к жилой зоне, в частности, коллективному саду № 8 и будет осуществляться выброс 40 веществ в атмосферу, шесть из которых относятся к первому классу опасности.