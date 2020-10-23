«Дрожь земли»: жители поселка Баранчинский пожаловались на взрывы

Напомним, 21 октября журналист TagilCity.ru посетил поселок Баранчинский, чтобы пообщаться с местными жителями о строительстве нового медно-ванадиевого рудника. Они рассказали о том, что новый объект будет располагаться всего лишь в 197 метрах от жилых домов в коллективном саду № 8, опасных выбросах и возможной утрате водоемов. Кроме того, они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить строительства карьера, который может навредить проживающим тут людям, а также экологии.