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«Дрожь земли»: жители поселка Баранчинский пожаловались на взрывы

23 октября 2020, 08:06
Фото: TagilCity.ru
Жители поселка Баранчинский жалуются на взрывы на карьерах Волковского рудника, принадлежащих АО «Святогор». По словам баранчинцев, это доставляет им немало проблем.

Я уже чувствую, когда произойдет взрыв. Сначала по земле идет небольшая дрожь, и я понимаю — сейчас начнется. Потом хлопок, я слышу, как в доме трещат балки, а в теплицах трескаются стекла,делится ощущениями от взрывов местная жительница Марина.

Она проживает в одном из крайних домов. А ее соседка-пенсионерка из дома напротив рассказала, что во время взрывов на карьере из печи вылетают кирпичи.

Напомним, 21 октября журналист TagilCity.ru посетил поселок Баранчинский, чтобы пообщаться с местными жителями о строительстве нового медно-ванадиевого рудника. Они рассказали о том, что новый объект будет располагаться всего лишь в 197 метрах от жилых домов в коллективном саду № 8, опасных выбросах и возможной утрате водоемов. Кроме того, они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить строительства карьера, который может навредить проживающим тут людям, а также экологии.

Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника
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#Экология#Жалобы#Нижний Тагил#Баранчинский#Эксклюзив#Здоровье
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