В Нижнем Тагиле эвакуировали жильцов подъезда жилого дома из-за пожара

Вызов поступил на пульт оператора в 21.48. Горела квартира на Ленинградском проспекте. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. 20 человек были эвакуированы по лестничным пролетам, 14 из них с помощью специальных масок. Среди спасенных были двое детей.