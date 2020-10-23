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В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован из-за отравления угарным газом при пожаре

23 октября 2020, 10:52
В Нижнем Тагиле в квартире при пожаре был обнаружен мужчина без сознания, сообщает отдел надзорной деятельности.

22 октября в 23.26 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Пархоменко, 111.

В квартире на третьем этаже на площади трех квадратных метров горели домашние вещи. В результате пожара владелец квартиры, мужчина 1964 года рождения, получил отравление продуктами горения, он был обнаружен на кухне без сознания. Пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести.

Очаг пожара был расположен в комнате. По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание электрооборудования. По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются обстоятельства.

Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле сгорели два частных дома.

В Нижнем Тагиле сгорели два частных дома
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#Отравление#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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