ДТП со «скорой» и отсутствие лечения. Итоги дня в Свердловской области

Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие лечения, несмотря на положительный результат теста на коронавирус. Сначала ей диагностировали ОРВИ, но затем пропало обоняние. Врач приехал на следующий день, но для теста на COVID-19 девушке предложили подойти в медицинское учреждение. После получения положительных результатов она незамедлительно сообщила об этом врачу, который обещал передать информацию в «ковидное» отделение. Но никаких действий от медиков так и не последовало. К диагнозу отнеслись безразлично и не пытались связаться с больной. Женщина провела 20 дней в самоизоляции и к ней начало возвращаться обоняние. Никаких лекарств от инфекции у нее не было, она лечилась средствами от ОРВИ, которые выписали сотрудники «скорой».