Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с праздником

Пинаев отметил, что пассажирский транспорт является неотъемлемой частью повседневной жизни. Сейчас повышению качества и безопасности транспортных услуг уделяется особое внимание. В Нижнем Тагиле за последние годы обновление коснулось парка городского электротранспорта, а также организаций, которые осуществляют пассажирские перевозки.