Тагильчан снова предупреждают о сильном ветре и мокром снеге

По данным пресс-службы ведомства, ветер местами усилится до 20 метров в секунду, пройдет сильный мокрый снег. На дорогах и тротуарах сохранится гололед.
По данным сайта Гисметео завтра ожидается около -2 градусов.
Во время сильного ветра нужно соблюдать осторожность при нахождении на улице, так как возможно падение слабо закрепленных конструкций и деревьев. Автомобилистам также не стоит оставлять транспорт рядом с ними.
Автолюбителям необходимо поменять колеса на зимнюю резину, пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и не торопиться.