Эксперт: нехватка аргументов подвела Белгород в «Дебатле» против Омска

Будет укор команде Белгорода. Я ждал в течение всего часа фразу, что общественный транспорт — это важная социальная функция. Я разочарован, потому что с этого нужно было начинать и этим заканчивать, на этом выстраивать свою позицию и аргументация была бы железной,отметил эксперт недоработки в доводах одной из команд.