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Эксперт: нехватка аргументов подвела Белгород в «Дебатле» против Омска

26 октября 2020, 11:44
Эксперт-аналитик управления внутренней политики правительства Оренбургской области Анатолий Яцкевич пояснил свои оценки, выставленные командам Омска и Белгорода в четвертьфинале диспутного клуба «Дебатл».

Дискуссия развернулась вокруг дилеммы «Общественный и альтернативный транспорт или личный автомобиль — на что нужно делать упор в развитии городов?». Омичам предстояло защищать позицию, что автомобиль незаменим в российском климате. Белгородцы отстаивали точку зрения, что в мире сейчас делают упор на общественный транспорт, отходя от автоцентризма.

Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников.

Будет укор команде Белгорода. Я ждал в течение всего часа фразу, что общественный транспорт — это важная социальная функция. Я разочарован, потому что с этого нужно было начинать и этим заканчивать, на этом выстраивать свою позицию и аргументация была бы железной,отметил эксперт недоработки в доводах одной из команд.

За полемичность арбитр отдал равные баллы обоим участникам, в артистизме он каждому поставил максимальные «десятки».

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В полуфинальной стадии Омск будет бороться с Тюменью, а во второй паре Казань поборется за выход в финал с Уфой.

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