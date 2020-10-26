Омск одолел Белгород на пути к полуфиналу «Дебатла»

Третий раунд заключался в полемике команд друг с другом — они обменивались острыми вопросами, пытаясь расшатать аргументацию оппонента. Так, Омск обозначил проблему, как сохранить людей от коронавируса в условиях давки в часы пик в общественном транспорте. Также сибиряки обратили внимание на проблему роста столкновений велосипедов и самокатов, которые сбивают людей на тротуарах, учитывая устройства на электрических двигателях, способные развивать приличную скорость. Белгород поставил дилемму — важнее ли наполнение бюджета, чем интересы горожан и что в условиях повальной автомобилизации делать тем, кто личный транспорт не хочет заводить или не может позволить себе.