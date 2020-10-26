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Из-за сбоев взаимодействия с сайтом Госуслуг ГИБДД была введена «живая» очередь

26 октября 2020, 19:42
В связи с техническими неполадками во время взаимодействия с порталом Госуслуг, получить необходимые документы и подать заявку в отделениях ГИБДД свердловчане могут лишь в порядке «живой», либо электронной очереди. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Запись на портале Госуслуг удобна автомобилистам тем, что записаться на прием можно было заранее, не отстаивая в очереди. Также имелась возможность получить 30% скидку при оплате госпошлины на сайте. На данный момент, ведомство занимается восстановлением взаимодействия с порталом Госуслуг. О конкретных сроках завершения работ пока не говорится, а до этого момента ГИБДД советует обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение и производить запись на прием в порядке «живой», либо электронной очереди.

Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле Управление пенсионного фонда России приостановило прием граждан из-за выявленного коронавируса у сотрудников.

В Нижнем Тагиле Пенсионный фонд приостановил прием населения из-за COVID-19
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#ГИБДД#Запись#Свердловская область#Очередь#Электронная запись#Госуслуги#Общество
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