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Креков прокомментировал ситуацию с долгами скорой помощи в Екатеринбурге

26 октября 2020, 14:18
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков прокомментировал слухи о возможной остановке работы скорой медицинской помощи в Екатеринбурге.

Ранее в СМИ появилась информация о задолженности перед сотрудниками. Креков отметил, что работа скорой помощи не будет остановлена. ФОМС уже выделил региону дополнительные средства на работу медучреждений.

Уже в пятницу скорой помощи был отправлен первый транш, следующий ожидаем сегодня,сказал Павел Креков.

По его словам, до конца года скорой помощи дополнительно выделят 400 миллионов рублей, в ближайшие дни на счета должны поступить 100 миллионов. В правительстве считают, что этих средств будет более чем достаточно.

Креков добавил, что скорая помощь зависит от текущих объемов, которые трудно прогнозировать, так как вызовов может быть меньше или больше.

Напомним, министр здравоохранения России Мурашко поручил проверить скорую помощь Екатеринбурга из-за долгов в 300 миллионов рублей.

Министр здравоохранения России поручил проверить «скорую» Екатеринбурга
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#Екатеринбург#Павел Креков#Скорая помощь#Новости УрФО#Общество
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