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Мэрия Тагила планирует аукцион на разработку рабочей документации манежа на Вагонке

26 октября 2020, 16:52
Мэрия Нижнего Тагила готовится объявить конкурс на разработку рабочей документации легкоатлетического манежа в Дзержинском районе, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на управление по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики.

На данный момент проводится согласование с региональными властями на финансирование строительства объекта.

Отмечается, что на данный момент разработана проектно-сметная документация. Она прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. На данный момент устраняются замечания по инвестиционному проекту направленному в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, на предмет эффективности средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Также проводится подготовка к объявлению аукциона на разработку рабочей документации.

Напомним, легкоатлетический манеж в Дзержинском районе поручил построить президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Нижний Тагил в 2018 году. Планировалось, что работы начнутся в 2022 году. В начале октября было подписано постановление, согласно которому, работы планируется начать только в 2023 году.

Названы сроки строительства легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле на Вагонке
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