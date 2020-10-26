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В Нижнем Тагиле подростки выбросили кошку с железнодорожного моста

26 октября 2020, 22:31
В Нижнем Тагиле группа подростков поднялась на железнодорожный мост и сбросила оттуда кошку, сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел вечером 25 октября. По словам очевидцев, на улице Привокзальной подростки совершили насильственные действия по отношению к кошке и записали происходящее на видео.

Материал о случившемся зарегистрирован. Проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, а также личности людей, участвовавших в нем, подчеркнули в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте», школьники пошли на такой шаг, выполняя некое задание, полученное ими в социальной сети.

Напомним, в Екатеринбурге прошел суд над мужчиной, который в лифте избил собаку чихуа-хуа. Судом было вынесено решение смягчить приговор в связи с наличием у подсудимого несовершеннолетнего ребенка. Мужчине назначили 320 часов обязательных работ. Дальнейшая судьба чихуа-хуа неизвестна, поскольку, несмотря на просьбы подсудимого, зоозащитники распоряжение о возвращении собаки не получали.

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