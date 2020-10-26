В Нижнем Тагиле подростки выбросили кошку с железнодорожного моста

Напомним, в Екатеринбурге прошел суд над мужчиной, который в лифте избил собаку чихуа-хуа. Судом было вынесено решение смягчить приговор в связи с наличием у подсудимого несовершеннолетнего ребенка. Мужчине назначили 320 часов обязательных работ. Дальнейшая судьба чихуа-хуа неизвестна, поскольку, несмотря на просьбы подсудимого, зоозащитники распоряжение о возвращении собаки не получали.