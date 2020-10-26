В Нижнем Тагиле спасатели достали застрявшего в вентиляции мужчину

25 октября около 18.00 из отдела полиции №16 поступило сообщение о том, что в вентиляционном канале на чердаке дома застрял мужчина.
На место происшествия приехала поисково-спасательная группа. Они разобрали часть вентиляции и достали пострадавшего через образовавшийся пролом. Мужчину при помощи альпийского снаряжения спустили в подъезд, там его передали сотрудникам скорой помощи.
В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.
Напомним, в Екатеринбурге кота, который застрял между бетонными плитами в подвале, зооспасатели спасли при помощи эндоскопа и удочки.