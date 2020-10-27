Биталонист Антон Шипулин лишился единственной золотой олимпийской медали

Такое решение было принято Спортивным арбитражным судом сегодня. Спортсмена Евгения Устюгова, партнера Антона Шипулина по сборной России, признали виновным в нарушении антидопинговых правил. У него забрали все награды за период с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14, включая «золото» в масс-старте и командную «бронзу» в эстафете на олимпиаде в Ванкувере, а также командную золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
По словам адвоката, решение не является окончательным и его можно обжаловать в течение 21 дня.
Из-за лишения Устюгова награды, медали теряют и его партнеры по сборной. Среди них находится и Антон Шипулин.
Ранее Шипулин уже отвечал на обвинения в употреблении допинга. Он даже заявлял, что Международный олимпийский комитет подделывает улики.