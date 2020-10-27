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Биталонист Антон Шипулин лишился единственной золотой олимпийской медали

27 октября 2020, 12:58
Уральский биатлонист Антон Шипулин лишился единственной золотой олимпийской медали, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Панича.

Такое решение было принято Спортивным арбитражным судом сегодня. Спортсмена Евгения Устюгова, партнера Антона Шипулина по сборной России, признали виновным в нарушении антидопинговых правил. У него забрали все награды за период с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14, включая «золото» в масс-старте и командную «бронзу» в эстафете на олимпиаде в Ванкувере, а также командную золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

По словам адвоката, решение не является окончательным и его можно обжаловать в течение 21 дня.

Из-за лишения Устюгова награды, медали теряют и его партнеры по сборной. Среди них находится и Антон Шипулин.

Ранее Шипулин уже отвечал на обвинения в употреблении допинга. Он даже заявлял, что Международный олимпийский комитет подделывает улики.

Антона Шипулина хотят лишить олимпийской медали из-за допингового скандала
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