Биталонист Антон Шипулин лишился единственной золотой олимпийской медали

Такое решение было принято Спортивным арбитражным судом сегодня. Спортсмена Евгения Устюгова, партнера Антона Шипулина по сборной России, признали виновным в нарушении антидопинговых правил. У него забрали все награды за период с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14, включая «золото» в масс-старте и командную «бронзу» в эстафете на олимпиаде в Ванкувере, а также командную золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Сочи.