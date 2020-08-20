Дело на экс-директора фонда Шипулина завели после турнира в поддержку детдома Тагила

Уголовное дело в отношении Виктории Щелковой, которая возглавляла благотворительный фонд депутата Госдумы Антона Шипулина, было возбуждено после хоккейного турнира «Матч звезд». Его проводили в 2018 году в поддержку сирот из Нижнего Тагила, пишет Е1.