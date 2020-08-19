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Экс-директора фонда Антона Шипулина обвинили в мошенничестве

19 августа 2020, 19:25
На бывшего директора Благотворительного фонда Антона Шипулина Викторию Щелкову возбудили уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

По словам Виктории Щелковой, заявление на нее подали представители фонда.

Фонд, который я развивала 5 лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз, возглавляемый представителем правящей партии, обвиняет меня в мошенничестве, написала она.

Виктория рассказала, что на протяжении длительного времени молчала о давлении и угрозах со стороны руководства фонда. Но теперь она решила сделать ситуацию публичной. Также девушка попросила подписчиков составить на нее характеристику и поддержать ее материально, поскольку она уже потратила на адвоката больше 260 тысяч рублей. Фонд Шипулина Щелкова возглавляла до 2018 года.

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#Мошенничество#Антон Шипулин#Фонд#Общество
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