Куйвашев призвал отказаться от групповых поездок и экскурсий во время каникул

Также Куйвашев дал поручение в период тех дней, что детей не будет в учебных заведениях, провести там полный цикл дезинфекции. Губернатор напомнил, что школам стоит продлить каникулы на неделю, а вузам и профессиональным учебным заведениями – перестроиться на обучение в полной дистанционной форме.
Мы пока не собираемся переводить школы на «удаленку», но запас прочности должен быть. И еще – прошу во время этих школьных каникул воздержаться от проведения очных экскурсий и каких-либо поездок организованными группами. Текущая эпидситуация не способствует таким видам досуга,отметил Куйвашев.
Заместитель губернатора Павел Креков также выступил с обращением к родителям и попросил их контролировать своих детей в соблюдении противоэпидемических норм.
Напомним, сегодня стало известно, что губернатор Свердловской области введет запрет на работу баров и ресторанов в ночное время из-за пандемии коронавируса.