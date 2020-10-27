TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Евгений Куйвашев запретит работать по ночам барам и ресторанам Свердловской области

27 октября 2020, 18:49
Губернатор Свердловской области введет запрет на работу баров и ресторанов в ночное время из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Сегодня стало известно о новом постановлении Роспотребнадзора РФ, согласно которому все жители страны должны носить маски в местах массового скопления людей (более 50 человек), транспорте, лифтах и на парковках. Также была дана рекомендация ограничить работу баров, ресторанов и кафе в ночное время — с 23.00 до 06.00.

Куйвашев рассказал, что готовит изменения в указ, где прописаны уже действующие ограничения. Он отметил, что между столиками рекомендуется устанавливать защитные экраны, чтобы предупредить распространение инфекции.

Он добавил, что медикам «красной зоны» и скорой помощи полагаются дополнительные выплаты за работу с коронавирусом. Также будет возобновлено питание медиков скорой и в «красных зонах» за счет бюджета.

Напомним, 26 октября Евгений Куйваешв продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Также он рекомендовал продлить в школах каникулы до двух недель.

Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу еще на две недели
Узнать подробнее

Материалы по теме
Коронавирус у детей может вызвать проблемы с репродуктивной функциейВ Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили конкурс на лучший двор, дом и подъездВ России из-за коронавируса барам и ресторанам запретили работать ночью
#Ограничения#Евгений Куйвашев#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14