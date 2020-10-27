В России из-за коронавируса барам и ресторанам запретили работать ночью

Напомним, 26 октября в России был установлен очередной рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. В тот день было зарегистрировано 17 347 случаев заболевания. В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1,5 миллионов человек, более 26 тысяч человек — скончались.