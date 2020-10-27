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Новым руководителем ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле станет Наталья Булыгина

27 октября 2020, 08:42
Фото: личная страница Натальи Булыгиной в социальных сетях
В Нижнем Тагиле ДК «Юбилейный» возглавит заместитель директора Нижнетагильской филармонии Наталья Булыгина.

9 ноября выходит в должность Булыгина Наталья Ивановна, сообщила TagilCity.ru начальник городского Управления Культуры Светлана Юрчишина.

Наталья Булыгина работала в «Красногвардейце», потом была директором «Киномакса», а затем занимала должность заместителя директора филармонии.

Напомним, 9 октября из ДК «Юбилейный» уволилась директор Лидия Кирпиченко. По словам исполняющей обязанности директора Юлии Симошиной, она написала заявление по собственному желанию. Кирпиченко проработала во дворце 56 лет. Должность директора она занимала более 30 лет.

В Нижнем Тагиле уволилась директор ДК «Юбилейный»
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