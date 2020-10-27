Новым руководителем ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле станет Наталья Булыгина

Напомним, 9 октября из ДК «Юбилейный» уволилась директор Лидия Кирпиченко. По словам исполняющей обязанности директора Юлии Симошиной, она написала заявление по собственному желанию. Кирпиченко проработала во дворце 56 лет. Должность директора она занимала более 30 лет.